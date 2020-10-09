التونسي فؤاد كمون مدربا لطائرة السويحلي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلنت إدارة الكرة الطائرة بنادي السويحلي، عن تواصلها إلى اتفاق مع المدرب التونسي فؤاد بن عبدالرزاق كمون، لتولي تدريب الفريق في الموسم الرياضي المقبل.

وأكدت إدارة نادي السويحلي، أن مراسم توقيع العقد مع المدرب التونسي ستجرى بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

كما اتفقت إدارة النادي بشكل رسمي مع التونسي المهدي حمايد، لتولى مهمة الإعداد البدني، ومواطنه المنتصر العجيلي مرافقا طبيا للفريق الأول للكرة الطائرة.

يشار إلى أن المدرب التونسي فؤاد كمون قد تولى في السابق تدريب المنتخب الوطني للكرة الطائرة، ويعد كمون من المدربين البارزين في تونس، حيث أشرف على تدريب فريق الترجي.

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