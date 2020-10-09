اخبار الرياضة

بعد تجربة قصيرة مع “حمام الأنف”.. العبيدي يجدد عقده مع ناديه الأهلي بنغازي

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع اللاعب الشامخ العبيدي على عقود تجديد مشواره مع ناديه الأهلي بنغازي لموسم واحد ليواصل مسيرته رفقة الفريق في الدوري المحلي والمشاركة الأفريقية.

العبيدي انتقل في شهر يناير الماضي إلى نادي حمام الأنف التونسي بنظام الإعارة لكنه لم يكمل تجربته هناك بعد تفشي فيروس كورونا وتعذر استكمال المسابقات وصعوبة التنقل عقب تعطل المجال الجوي.

وارتبط العبيدي في الفترة الماضية بالانتقال إلى أندية النصر والاتحاد لكنه فضل نهاية المطاف البقاء مع ناديه الأهلي وتمثيله في قادم الاستحقاقات.

ويعتبر العبيدي من أبرز لاعبي خط الوسط في ليبيا وفي الأهلي بنغازي على وجه الخصوص حيث يتمتع بإمكانيات عالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك