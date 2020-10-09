بعد تجربة قصيرة مع “حمام الأنف”.. العبيدي يجدد عقده مع ناديه الأهلي بنغازي

وقع اللاعب الشامخ العبيدي على عقود تجديد مشواره مع ناديه الأهلي بنغازي لموسم واحد ليواصل مسيرته رفقة الفريق في الدوري المحلي والمشاركة الأفريقية.

العبيدي انتقل في شهر يناير الماضي إلى نادي حمام الأنف التونسي بنظام الإعارة لكنه لم يكمل تجربته هناك بعد تفشي فيروس كورونا وتعذر استكمال المسابقات وصعوبة التنقل عقب تعطل المجال الجوي.

وارتبط العبيدي في الفترة الماضية بالانتقال إلى أندية النصر والاتحاد لكنه فضل نهاية المطاف البقاء مع ناديه الأهلي وتمثيله في قادم الاستحقاقات.

ويعتبر العبيدي من أبرز لاعبي خط الوسط في ليبيا وفي الأهلي بنغازي على وجه الخصوص حيث يتمتع بإمكانيات عالية.

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