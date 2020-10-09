البرازيل تواجه بوليفيا في انطلاق مشوار تصفيات المونديال

تقرير 218

تقص البرازيل شريط مشوارها في تصفيات كأس العالم 2022 بإستضافة بوليفيا على ملعب أرينا كورينثيانز في ساوباولو .

وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم نيمار دا سيلفا بسبب معاناته من إصابة وآلام في ظهره، ورغم أن نجم باريس سان جيرمان خاض عدداً من الحصص التدريبية فور وصوله لمعسكر المنتخب إلا أن المدرب تيتي قد يقحم بدائله أو يغير الرسم التكتيكي في أولى مواجهته منذ فترة.

ويبدو السيليساو على الورق المرشح فوق العادة لعبور بوليفيا والتصفيات بعد مشاركته في كل نسخ كأس العالم، وهو الأمر الذي جعل المدرب تيتي يستدعي لأول مرة لاعب وسط ليون برونو غيماريش كما أستدعى فاغنر ريبيرو لاعب وسط فلامينغو إضافة إلى عناصر الخبرة في الملاعب الأوروبية يتقدمها مدافع تشيلسي تياغو سيلفا .

وفي المقابل تبدو بوليفيا غير مرشحة على بطاقات التأهل الأربع للمونديال من قارة أمريكا الجنوبية خصوصاً وأنها تحتكر المركز الأخير في نسخ التصفيات الأخيرة .

وستكشف المواجهة نوايا السيليساو في المواجهات الرسمية بعد الغياب وبعد حصد كوبا أمريكا الصيف الماضي قبل توقف المنافسات الرسمية بسبب فيروس كورونا ، والأنظار ستتجه إلى نجوم أمريكا الجنوبية نحو حلم التأهل إلى المونديال .

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