ليفاندوفسكي يكمل عامه الإستثنائي بتتويج “خارج الملاعب”

تقرير 218

بعد موسم ناجح بكل المقاييس مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني حقق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجاحاً باهراً إضافياً خارج الملاعب يضاف إلى سلسلة طويلة من الإنجازات .

وتحصل مهاجم بايرن ميونيخ وهداف دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني على درجة الماجستير في التربية الرياضية من المدرسة العليا للتربية الرياضية في بولندا وذلك عقب عدة سنوات من الدراسة الأكاديمية المتخصصة .

وذكر موقع “RTL” بأن روبرت ليفاندوفيسكي قد درس التربية الرياضية منذ عدة سنوات كما تحصل على درجة البكالوريوس في سنة 2011، ليواصل دراسته حتى الحصول على شهادة الماجستير في مجال التربية الرياضية .

ويعتبر هذا العام من أفضل الأعوام في مسيرة النجم البولندي حيث كان له دور بارز في تحقيق العملاق البافاري للخماسية التاريخية بالتتويج بالبوندسليغا وكأس ألمانيا والسوبر الألماني، كما توج بمسابقة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، كما توج المهاجم البولندي بجائزة أفضل لاعب في القارة الأوروبية ولاعب العام في ألمانيا بعدما حصد جائزة النسخة الأخيرة لهداف الدوري الألماني برصيد 34 هدفاً وهداف دوري أبطال أوروبا بـ15 هدفاً .

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