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الدهماني مدربا للأهلي طرابلس

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أخيرا.. بعد العمل الكبير في الميركاتو والتعاقد مع أبرز لاعبي كرة القدم الليبية في السنوات الأخيرة كلف الأهلي طرابلس لاعبه السابق ومدرب نادي الخمس عماد الدهماني مدربا للفريق الأول بالإضافة لسامي القعيد في منصب المساعد ومصباح شنقب مدربا للحراس وعقبة السالمي معد بدنيا.

وسيتولى وليد السباعي مهمة المدير الإداري وحسين اطليش مثلما تم الإعلان سابقا سيشغل مهمة إداري الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد الدهماني وفي أول تصريح له للصفحة الرسمية للنادي الأهلي طرابلس على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنه سيعتمد على اللاعبين الأكثر جاهزية من الناحية البدنية والفنية في مشواره الأفريقي والمحلي دون الالتفات لقيمة اللاعب في الفترة الماضية.

وسيمثل الأهلي طرابلس ليبيا في منافسات الكونفدرالية كما يستعد أيضا لبداية الدوري الممتاز في نسخته الجديدة والتي لم يعلن عنها حتى الآن.

وكان الأهلي طرابلس قد أبرم مجموعة من التعاقدات الهامة في الفترة الماضية للذهاب بعيدا في الاستحقاق الأفريقي والمنافسة على اللقب محليا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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