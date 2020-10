أخبار ليبيا24 طالبت إدارة نادي الأهلى بنغازي وزارة الخارجية الليبية وسفارة ليبيا في الجزائر، التدخل بشكل عاجل لتمكين اللاعب عبد الله العرفي من العودة إلى ليبيا. وناشدت إدارة نادي الأهلي في خطاب لها ، الجهات المسؤولة بالتنسيق مع دولة الجزائر لعودة اللاعب لوطنه وناديه وأسرته. وكان العرفي قد علق في الجزائر بعد إغلاقها منافذها الحدودية، […]

