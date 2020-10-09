المدرسة الصربية تعود لفريق النادي الأهلي

بنغازي 10 أكتوبر 2020 (وال) تعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي مع طاقم صربي متكامل ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعقد يستمر إلى ثلاث سنوات.

و يقود الطاقم فنيا المدرب الصربي “ديجان أرسوف” المتحصل على رخصة تدريب PRO من الاتحاد الأوربي والذي سبق له تدريب فريق النجم الأحمر الصربي، وفريق الطائي السعودي الملقب لديهم بسيد التكتيك، كما درب في مملكة البحرين على صعيد المنتخبات.

يذكر أن “ديجان” قد درب منتخب بلاده تحت 19 سنة والمنتخب تحت 17 سنة، ويشتهر أسلوب لعبه على اللياقة البدنية والضغط المتواصل على الخصم وحماسه المعهود أثناء التمارين، كما يعتمد كثيرا على اللاعبين صغار السن في خططه.

و يرافق المدير الفني الصربي الجديد، طاقم يتكون من مساعد أول ومساعد ثاني ومعد بدني ومدرب للحراس وطبيب مختص.

و سيصل المدرب” ديجان” بنغازي خلال هذا الأسبوع ويباشر تدريباته فوق أرضية العشب الطبيعي بملعب النادي الأهلي بمنطقة الزيتون.(وال ـ بنغازي) ف ح

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال