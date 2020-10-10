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رئيس هيأة الرياضة يُحيل مدير شركة استثمار المرافق الشبابية والرياضية للتحقيق في تُهم فساد

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 10 أكتوبر 2020 (وال)- أصدر رئيس هيأة الشباب والرياضة في الحكومة الليبية سالم بوزريدة، قرارًا بإحالة مدير شركة استثمار المرافق الشبابية والرياضية أحمد الفلاح للتحقيق بشأن تجاوزات مالية وإدارية منسوبة إليه خلال مدة عمله كمدير للشركة.

هذا وجاء ذلك في قرار رقم “1” لسنة 2020 م، أصدره رئيس الهيأة؛ كونه رئيسًا للجمعية العمومية للشركة، والقاضي بإعفاء السيد أحمد صالح الفلاح من إدارة فرع شركة إدارة واستثمار المرافق الشبابية والرياضية في المنطقة الشرقية. (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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