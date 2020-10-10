رئيس هيأة الرياضة يُحيل مدير شركة استثمار المرافق الشبابية والرياضية للتحقيق في تُهم فساد

بنغازي 10 أكتوبر 2020 (وال)- أصدر رئيس هيأة الشباب والرياضة في الحكومة الليبية سالم بوزريدة، قرارًا بإحالة مدير شركة استثمار المرافق الشبابية والرياضية أحمد الفلاح للتحقيق بشأن تجاوزات مالية وإدارية منسوبة إليه خلال مدة عمله كمدير للشركة.

هذا وجاء ذلك في قرار رقم “1” لسنة 2020 م، أصدره رئيس الهيأة؛ كونه رئيسًا للجمعية العمومية للشركة، والقاضي بإعفاء السيد أحمد صالح الفلاح من إدارة فرع شركة إدارة واستثمار المرافق الشبابية والرياضية في المنطقة الشرقية. (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال