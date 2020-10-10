مواجهة حامية منتظرة في نهائي “رولان غاروس”

أخبار ليبيا24

يشهد نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان غاروس”، الأحد، مواجهة حامية بين المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك ديوغوفيتش ووصيفه، الإسباني رافاييل نادال.

وجاء تأهل ديوغوفيتش بعد أن تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بصعوبة 6- 3 و6-2 و5-7 و4-6 و6-1 في نصف نهائي البطولة.

ويهدف ديوغوفيتش –في اللقاء الناري- إلى التتويج بلقبه الـ18 في البطولات الأربع الكبرى “غراند سلام”

في المقابل تأهل نادال، الجمعة، إلى النهائي بعد تغلبه على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان 6-3 و6-3 و7-6 في المباراة الثانية للدور قبل النهائي.

وسيسعى نادال، إلى تمديد رقمه القياسي من حيث عدد مرات الفوز في “رولان غاروس”، التي تعد إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وتحقيق اللقب للمرة الـ13 في مسيرته.

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