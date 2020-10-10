البرازيل تكتسح بوليفيا بخماسية في تصفيات المونديال

اكتسحت البرازيل ضيفتها بوليفيا، بخماسية دون مقابل، في الجولة الأولى لتصفيات مونديال 2010، والتي أقيمت في ساو باولو.

ووضع المدافع “ماركينيوس” منتخب “السيليساو” في المقدمة برأسية منذ الدقيقة الـ16، وأضاف مهاجم “ليفربول”، “فيرمينيو” الهدف الثاني في الدقيقة الـ 18.

وعاد “فيرمينيو” لإضافة الهدف الثالث للبرازيل في الدقيقة الـ 49، ليسجل “خوسيه كاراسكو” الهدف الرابع في مرمى منتخب بلاده، قبل أن ينهي فيليب كوتينيو الخماسية في الدقيقة الـ73 .

وبذلك تحصد “السامبا” أول ثلاث نقاط في مشوارها بالتصفيات، كما وصلت البرازيل إلى 54 مباراة دون خسارة على أرضها بالتصفيات المونديالية.

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