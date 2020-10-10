“إبراهيموفيتش” يعلن تغلبه على فيروس كورونا

أعلن المهاجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم “ميلان”، تعافيه بشكل رسمي من فيروس “كورونا”.

وكشف “إبراهيموفيتش”، عبر حسابه في “تويتر”، أنه تعافى تمامًا من فيروس “كورونا”، ويمكنه الخروج وخوض التدريبات بصورة طبيعية مع فريقه “ميلان”.

ويستعد “الروسونيري” لمواجهة غريمه التقليدي “إنتر”، في ديربي المدينة، في الـ 17 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ويحتل “ميلان” المركز الثاني في الدوري برصيد تسع نقاط متأخرًا بفارق الأهداف عن “أتالانتا”، حيث يسعى الفريق “اللمباردي” لمواصلة مشواره الناجح خلال الفترة المقبلة واستكمال سلسلة الانتصارات المتتالية.

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