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“أنشيلوتي” يحصد جائزة “المدرب الأفضل” في سبتمبر

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق “إيفرتون”، بجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر الماضي، بحسب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز .

ومنحت رابطة “البريمرليغ” جائزة الأفضل لـ”أنشيلوتي”؛ بعدما حصد أكثر عدد من الأصوات خلال الشهر الماضي، إثر منافسته لكل من الألماني، يورغن كلوب، مدرب فريق “ليفربول”، والإنجليزي، دين سميث، مدرب فريق “أستون فيلا”، إضافة إلى مدرب “ليستر سيتي”، بريندان رودجرز.

وجاء فوز المدرب الإيطالي المخضرم بهذه الجائزة بعد قيادته “إيفرتون” لصدارة “البريمرليغ” خلال الجولات الأربع الأولى من الموسم وتحقيقه العلامة الكاملة بـ12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن “أستون فيلا”.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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