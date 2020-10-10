إسبانيا تستقبل سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

تقرير 218

في المجموعة الرابعة من المستوى الأول؛ تسعى إسبانيا لتعزيز صدارتها عندما تستضيف، في مدريد، ضيفتها سويسرا؛ بآمال مواصلة النتائج الإيجابية.

وسيكون لاعبو المدرب لويس أنريكي على أهبة الاستعداد بعد التعادل الأخير الذي جاء أمام البرتغال في لشبونة وديًا، وحينها جرب “أنريكي” العديد من اللاعبين لوضع توليفة جديدة تمتزج بين طموح الشباب وخبرة اللاعبين.

وسيكون منتخب لاروخا مدججًا بمشاركة كل من “أداما تراوري”، للمرة الأولى، أمام البرتغال، حيث أظهر مردودًا متميزًا، كما أشار لويس أنريكي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة .

ومن المنتظر الاعتماد على نجم برشلونة الشاب إنسو فاتي ولاعب لايبزيغ داني أولمو إضافة إلى سيرجي كناليس.

وتطمح سويسرا للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب ألفريدو دي ستيفانو خصوصاً وهي تحتل المركز الأخير بنقطة واحدة بعد التعادل أمام ألمانيا والخسارة أمام أوكرانيا.

ويعي المدرب فلاديمير بيتكوفيتش جيدًا أن التعادل أو الفوز على منتخب لاروخا سينقل منتخبه إلى مراكز المقدمة قبل السفر لمواجهة ألمانيا بعد أيام.

هذه المواجهة قد تفتح باب التأهل عن المجموعة مبكرًا؛ فحصد إسبانيا للنقاط الثلاث يعني أنها باتت تؤمن صدارتها قبل مواجهة أوكرانيا في الجولة المقبلة، وحينها قد نرى رفقاء دي خيا في الدور المقبل بصورة رسمية.

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