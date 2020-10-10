“نادال ودجوكوفيتش” في صراع ساخن على لقب “رولان غاروس”

تقرير 218

بلغ المصنف الثاني الإسباني، رافائيل نادال، نهائي بطولة “رولان غاروس” بفوزه على الأرجنتيني، دييغو شوارتزمان، بثلاث مجموعات دون مقابل .

وحسم الماتادور الإسباني المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، وعاد “نادال” لينهي المجموعة الثانية بنفس النتيجة، لكنه عانى في المجموعة الأخيرة بعد اللجوء لشوط كسر التعادل ليحسمه بسبعة أشواط مقابل ستة، في مواجهة استغرقت ثلاث ساعات وثماني دقائق.

وثأر “نادال” من خسارته أمام “شوارتزمان” في ربع نهائي بطولة “روما ماسترز”.

وتأهل “نادال” إلى المباراة النهائية دون خسارة أي مجموعة للمرة السادسة في البطولة، كما أصبح على بعد انتصار واحد من معادلة الرقم القياسي لبطولات “الغراند سلام” المسجل للسويسري، روجر فيدرر، بـ20 لقبًا.

وسيواجه “نادال” منافسه المصنف الأول عالميًا الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، في نهائي بطولة “رولان غاروس” المفتوحة، بعد فوزه في نصف النهائي الثاني على اليوناني، ستيفانوس تسيتيباس، بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وحسم “دجوكوفيتش” المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة ليعود في المجموعة الثانية ويفوز بها بستة لاثنين، لكن “تسيتيباس” عاد في المجموعة الثالثة لينهيها بسبعة أشواط مقابل خمسة؛ ليتأخر “دجوكوفيتش” من جديد بستة لأربعة، لكن اللاعب الصربي أنهى المجموعة الحاسمة بفوزه بستة لواحد؛ ليعبر للمباراة النهائية.

ويسعى المصنف الأول إلى حصد اللقب الـ18 في بطولات “الغراند سلام”، لكنه سيواجه صاحب الخبرة الكبيرة في البطولة الإسباني رافائيل نادال.

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