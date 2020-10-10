إدارة الاتحاد تحدد موعد بداية التحضيرات للكونفدرالية

حددت إدارة نادي الاتحاد يوم الثلاثاء القادم موعداً لبدء التحضيرات لمنافسات الكونفدرالية التي ستنطلق شهر نوفمبر القادم بملعب طرابلس الدولي وبحضور كافة اللاعبين المستهدفين في القائمة السابقة والذين تم التعاقد معهم مؤخرا.

وستنطلق تحضيرات الاتحاد وبحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بناء على الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا بالقيام بالتحليلات اللازمة اللاعبين كذلك عدم استعمال غرفة الملابس لمنع الاحتكاك والمحافظة على صحة اللاعبين.

و سبق للاتحاد التعاقد مع المدرب البرتغالي دي كوستا الذي سيكون موجودا خلال الأيام القليلة القادم في مدينة طرابلس لكي يشرف على تدريبات الفريق الأول ويضع اللمسات اللازمة للفريق قبل بداية استحقاقه

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