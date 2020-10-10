اخبار الرياضة

إدارة الاتحاد تحدد موعد بداية التحضيرات للكونفدرالية

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حددت إدارة نادي الاتحاد يوم الثلاثاء القادم موعداً لبدء التحضيرات لمنافسات الكونفدرالية التي ستنطلق شهر نوفمبر القادم بملعب طرابلس الدولي وبحضور كافة اللاعبين المستهدفين في القائمة السابقة والذين تم التعاقد معهم مؤخرا.

وستنطلق تحضيرات الاتحاد وبحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بناء على الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا بالقيام بالتحليلات اللازمة اللاعبين كذلك عدم استعمال غرفة الملابس لمنع الاحتكاك والمحافظة على صحة اللاعبين.

و سبق للاتحاد التعاقد مع المدرب البرتغالي دي كوستا الذي سيكون موجودا خلال الأيام القليلة القادم في مدينة طرابلس لكي يشرف على تدريبات الفريق الأول ويضع اللمسات اللازمة للفريق قبل بداية استحقاقه

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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