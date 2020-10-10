أسود الأطلس تفوز ودياً على السنغال

حقق المغرب فوزاً مستحقاً على ضيفته السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي استضافها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط .

وسجل أهداف أسود الأطلس سليم أملاح في الدقيقة العاشرة، ليعزز يوسف النصيري التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة الحادية والسبعين، قبل أن يختتم يوسف العربي برأسية في الدقيقة السادسة والثمانين، قبل أن يقلص إسماعيلا سار الفارق لأسود التيرانغا قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة من علامة الجزاء .

ويستعد المنتخبان لاستئناف مبارياتهما بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا حيث يواجه المغرب منتخب أفريقيا الوسطى فيما تلعب السنغال أمام غينيا بيساو في نوفمبر المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية