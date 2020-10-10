ثلاث انتدابات جديدة لتعزيز صفوف السويحلي قبل انطلاق الدوري

أخبار ليبيا24

أعلن نادي السويحلي ظهر اليوم السبت توقيع عقود جديدة مع 3 لاعبين لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي.

وضمت إدارة السويحلي اللاعب هاشم مفتاح بلتو والواعد لقمان الأحرش والظهير عبد الحكيم الغويل وذلك لثلاثة مواسم بداية من موسم 2020-2021.

وجاء توقيع عقود اللاعبين ، بحضور عضو اللجنة التسييرية للنادي ورئيس لجنة عقود اللاعبين مصطفى كناوص، ورضا الشريف عضو اللجنة التسييرية وعضو لجنة عقود اللاعبين، ومحمد أحمد فيدان عضو لجنة عقود اللاعبين، وأحمد بيك عضو لجنة عقود اللاعبين.

ويستعد نادي السويحلي للمشاركة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم المنتظر انطلاقه خلال الشهر المقبل.

وكانت إدارة السويحلي قد أعلنت الأيام الماضية عدة انتدابات لعل أبرزها ضم إبراهيم العجيل و علي رمضان القماطي وأحمد أنور بودبوس إضافة إلى تجديد عقد المدافع يوسف عوينة وعبد الحي بو شرود.

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