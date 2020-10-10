اخبار الرياضة

ثلاث انتدابات جديدة لتعزيز صفوف السويحلي قبل انطلاق الدوري

تم النشر منذُ 13 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلن نادي السويحلي ظهر اليوم السبت توقيع عقود جديدة مع 3 لاعبين لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي.

وضمت إدارة السويحلي اللاعب هاشم مفتاح بلتو والواعد لقمان الأحرش والظهير عبد الحكيم الغويل وذلك لثلاثة مواسم بداية من موسم 2020-2021.

وجاء توقيع عقود اللاعبين ، بحضور  عضو اللجنة التسييرية للنادي ورئيس لجنة عقود اللاعبين مصطفى كناوص، ورضا الشريف عضو اللجنة التسييرية وعضو لجنة عقود اللاعبين، ومحمد أحمد فيدان عضو لجنة عقود اللاعبين، وأحمد بيك عضو لجنة عقود اللاعبين.

ويستعد نادي السويحلي للمشاركة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم المنتظر انطلاقه خلال الشهر المقبل.

وكانت إدارة السويحلي قد أعلنت الأيام الماضية عدة انتدابات لعل أبرزها ضم إبراهيم العجيل و علي رمضان القماطي وأحمد أنور بودبوس إضافة إلى تجديد عقد المدافع يوسف عوينة وعبد الحي بو شرود.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • أما غباء او عناد اطلاق اسم السويحلي علي نادي كرة قدم ومتي الناس كانت تحتفي بالخونه او تمجدهم فبعض الاغبياء رسموا صورته علي مدرعات أحدي المليشيات الارهابيه وهاهو نادي يطلق اسم السويحلي عليه فرمضان السويحلي الذي كان يمثل اكبر مليشياوي مصراتي كان قاطع طريق بامتياز اتهمته اطراف ليبيه عديده بالخيانه والعمل مع ايطاليا ضد المجاهدين وحتي موته لم يكن مشرف ولم يكن موت الابطال في ساحات الوغي بل مستسلم مقدم عريضه بخط يده يستجدي فيها ورفله بالعفو عليه الا ان احد جنود جيش عبد النبي انقض عليه وقتله

    رد