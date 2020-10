أخبار ليبيا24 طلب رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز مساعدة من الظاهرة رونالدو رئيس نادي بلد الوليد، بشأن إقامة مباريات الميرنجي في الليغا خلال الموسم الحالي. وجاء طلب بيريز أن يلعب ريال مدريد، مبارياته في الليغا، على ملعب “زوريلا”، حال تم فرض الحظر على ملعب ألفريدو دي ستيفانو. وأشارت تقارير صحفية إلى أن هذا الطلب جاء […]

The post ريال مدريد يطلب المساعدة من الظاهرة رونالدو appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24