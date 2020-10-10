مدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي يبحث التعاون مع اللجنة الإدارية للأكاديمية الأولمبية الليبية فرع المنطقة الشرقية

بنغازي 10 أكتوبر 2020 (وال)-عقدت اللجنة الإدارية للأكاديمية الأولمبية الليبية فرع المنطقة الشرقية، اجتماعها الثاني لمناقشة حزمة من البنود المطروحة على جدول الأعمال، بحضور مدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي الدكتور فرج نجم.

ومن أبرز البنود التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الذي عقد بمقر كلية التربية البدنية في جامعة بنغازي، اعتماد اللائحة الداخلية للأكاديمية الأولمبية الليبية فرع المنطقة الشرقية، واعتماد ملامح الخطة الإعلامية لفرع الأكاديمية، واعتماد ملامح الخطة التدريبية لفرع الأكاديمية من بداية شهر نوفمبر إلى شهر أبريل 2021.

وأكد مدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي الدكتور فرج نجم على دعم المكتب لفرع الأكاديمية، وإقامة دورتين في مجال الإعداد النفسي في الرياضة، والإعداد البدني بإشراف فني وتدريبي للأكاديمية، واعتبارهما باكورة التعاون بين الأكاديمية ومكتب الشباب والرياضة بنغازي.

وبدوره، أكد عميد كلية التربية البدنية في جامعة بنغازي الدكتور يحي لملوم، دعم الكلية والجامعة لنشاط فرع الأكاديمية، وتسخير كافة الإمكانية في ذلك.

وفي ختام الاجتماع، تم تكريم مكتب الشباب والرياضة بنغازي وكلية التربية البدنية في جامعة بنغازي، على دعمهم المقدم لنجاح عمل فريق الأكاديمية الأولمبية الليبية فرع المنطقة الشرقية. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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