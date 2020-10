أخبار ليبيا24- خاص يواجه المنتخب الليبي لكرة القدم نظيره جزر القمر وديا اليوم الأحد في تونس وذلك استعدادا لخوض تصفيات أمم أفريقيا. وأكد كمال الترهوني مدير المنتخب الليبي لكرة القدم أن مباراة جزر القمر الودية ستقام في موعدها اليوم الأحد على تمام الساعة 3 مساء بتوقيت تونس على أرضية ملعب المنزه. وأضاف الترهوني لـ”أخبار ليبيا24 […]

The post الترهوني: مباراة جزر القمر في موعدها ونسعى لمواجهة السودان وديًا appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24