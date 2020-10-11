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ميامي هيت يفرض “مواجهة سادسة” على لوس أنجلوس ليكرز

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم ميامي هيت المباراة الخامسة في نهائي دوري السلة الأمريكي للمحترفين بفوزه على لوس أنجلوس بمائة وإحدى عشرة نقطة مقابل مائة وثماني نقاط ليقلص الفارق إلى مباراة واحدة .

ودخل ميامي هيت المواجهة الخامسة وهو متأخر بثلاث مواجهات مقابل فوز وحيد الأمر الذي صعب عليه الأمر في المباراة الأخيرة إلا أن الفريق قدم بقيادة نجمه جيمي باتلر أفضل ما لديه رغم صعوبة المباراة بتسجيله خمس وثلاثين نقطة كما حقق نجم ليكرز ليبرون جيمس أربعين نقطة مستغلاً دقة تصويباته الثلاثية .

وكاد لوس أنجلوس ليكرز إنهاء المباراة في الدقائق الأخيرة لكن المواجهة آلت في النهاية إلى ميامي هيت ليقلص الفارق في مواجهات النهائي إلى مباراة واحدة بثلاث مباريات مقابل مباراتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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