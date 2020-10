أخبار ليبيا24- خاص أكد مدير المنتخب الليبي كمال الترهوني اليوم الأحد شفاء مهاجم المنتخب أنس المصراتي من فيروس كورونا بعد إجراء فحوصات طبية ظهرت نتائجها اليوم. وأضاف الترهوني في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن نتائج الفحوصات التي أجريت لجميع اللاعبين والطاقم الفني والإداري ظهرت نتائجها سلبية. ويستعد المنتخب الليبي لمواجهة جزر القمر اليوم الأحد وديا وذلك تحضيرا […]

