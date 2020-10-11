المنتخب الوطني يعود للواجهة الدولية من بوابة “ودية جزر القمر”

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم منافسه منتخب جزر القمر في مباراة ودية ضمن أيام الفيفا بالعاصمة التونسية وذلك تحضيراً لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا الشهر المقبل.

وسيخوض فرسان المتوسط المباراة الأولى بقيادة المدرب علي المرجيني الذي يأمل وضع توليفة بين اللاعبين المحليين والمحترفين حيث من المنتظر أن يشرك العديد من اللاعبين وذلك قبل قرابة شهر من خوض مباراتين حاسمتين أمام منتخب غينيا الاستوائية في تصفيات كأس أمم أفريقيا المقبلة والمقررة في الكاميرون.

ويدخل المنتخب الوطني للمباراة بعد غياب عن المواجهات الدولية وتأجيل مواجهته قبل أيام أمام منتخب التوغو من قبل السلطات التونسية مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

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