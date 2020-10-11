“خاص” .. مدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي يتحدث لـ”وال” عن مشاكل وأنشطة المكتب

بنغازي 11 أكتوبر 2020 (وال)- قال مدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي الدكتور فرج نجم، إن ما يعيث عمل المكتب هو عدم وجود مقر خاص، وهو السبب الرئيسي لعدم تجاوب بعض الأندية الرياضية والاتحادات مع المكتب وتطبيق قراراته.

وأضاف الدكتور فرج نجم – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أنه “منذ استلامنا لمكتب الشباب والرياضة، استلمنا معه مصاعب ومتاعب، وأولها المقر، حيث وجدنا أنفسنا بدون مقر يحتوي 223 موظف وموظفة، وطرقنا جميع الأبواب، ولكن دون جدوى إلى أن وافق رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، على صيانة مقر قطاع الشباب والرياضة الكائن بالمدينة الرياضية، وتخصيص مبلغ من لجنة أعمار بنغازي”.

وتابع الدكتور فرج نجم: “رغم هذا لم نيأس خدمة لقطاعنا ولموظفينا، وأنديتنا ومؤسساتنا الرياضية، رغم ظروفنا الصعبة إلا أن القطاع استطاع أن يكون على الساحة، وفي المشهد بدون مقر وبدون إمكانيات وبدون أي دعم من أي جهة”.

وأوضح الدكتور فرج نجم بشأن دورات وأنشطة المكتب، قائلا : “أقمنا العديد من دورات وأنشطة، والأهم منها هي تسويات الموظفين الموقوفين منذ سنوات، وزيادة الدرجات والمرتب، وأيضًا سيتم تسوية الفروقات منذ عام 2008م، بالإضافة لقرب جاهزية صيانة المبنى، رغم إننا سنُعاني من تأثيثه وتجهيزه، لآن الصيانة لا تشمل التأثيث والتجهيز بمتطلباته، ولم نحصل على أي دعم من هيئة الشباب والرياضة، رغم طلبنا المتكرر لهم، ولو حتى توفير قرطاسية لتسيير عملنا، ولا أي جهة عامة دعمتنا، والكل ينظر لنا من بعيد فقط”.

وحول الأندية الرياضية؛ قال الدكتور فرج نجم: “بالنسبة للأندية؛ فهناك من هو متعاون معنا بشكل كبير، ومنهم غير متعاون، وينطبق نفس الكلام على الاتحادات الرياضية، وللمصداقية والأمانة؛ هناك بعض الأندية تُعد على أصابع اليد الواحدة، عرضت علينا تأجير مقر إلى حين تجهيز مقرنا، وتكفلهم بالإيجار، لكن رفضنا حتى لا يكون علينا أي قيد تجاههم”.

وتابع الدكتور فرج نجم: “هناك الكثير من العمل ينتظرنا، ولدينا برامج ستخدم مدينة بنغازي، وخاصة شريحة الشباب المهملة والمهمشة، وأتمنى من الجميع الوقوف معنا ولو معنويًا، وتقدير ظروفنا، وأقول لجميع أنديتنا واتحاداتنا إننا معهم، وفي خدمتهم وخدمة الرياضة وطريقنا واحد في طريق الرياضة”. (وال- بنغازي) ر ع/ر ت

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