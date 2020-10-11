المنتخب الليبي لكرة القدم في لقاء ودي مع جزر القمر في تونس

تونس 11 أكتوبر 2020 (وال)- يخوض المنتخب الليبي لكرة القدم مساء اليوم الأحد، لقاء ودي أمام نظيره جزر القمر استعدادًا للتصفيات المؤهلة لنهائيات “كان” الكاميرون 2020.

هذا وسيقام المباراة على تمام الساعة الرابعة مساء، على أرضية ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة التونسية، وذلك قبيل انطلاق التصفيات الأفريقية في شهر نوفمبر بلقاء الأول أمام غينيا الاستوائية.

وسيدخل المنتخب الليبي مباراة اليوم؛ بقيادة المدرب الوطني علي المرجيني، بمساعدة المدرب أحمد السنفاز، وستكون المباراة منقولة على قناة 218 في نقل المباشر للمباراة. (وال- تونس) ف ح/ ر ت

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