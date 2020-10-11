رسمياً.. سالزبورغ يعلن حضور المشجعين بدوري الأبطال

أعلن نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي أن مواجهته بالجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام لوكوموتيف موسكو ستشهد حضور الجمهور بشكل رسمي.

وذكر النادي النمساوي أن المباراة التي ستجرى في الحادي والعشرين من أكتوبر المقبل سيحضرها قرابة 3000 متفرج من مدرجات ملعب الفريق، وأوضح سالزبورغ أن أعضاء الفريق سيحصلون على تذاكر المباراة عبر قرعة ستجرى داخل مقره.

وسيستقبل سالزبورغ على ملعبه في الجولة الثانية حامل اللقب بايرن ميونخ في الثالث من نوفمبر كما سيلعب في التاسع من ديسمبر أمام أتلتيكو مدريد.

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