قمة نارية منتظرة بين أبطال العالم وأوروبا

تقرير 218

يتأهب المنتخب الفرنسي لعودة المنافسات الرسمية وخوض مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف في باريس ضيفه حامل اللقب البرتغال في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بالقسم الأول لدوري الأمم الأوروبية.

الديوك الفرنسية أبطال العالم تدخل مواجهة البرتغال وسط أفضلية وثقة كبيرة بعد الفوز الكبير ودياً قبل أيام على أوكرانيا بسباعية مستغلة الصحوة الكبرى لخط الهجوم بقيادة كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وأوليفيه جيرو الذي أصبح ثاني هداف في تاريخ الديوك كما سيكون بول بوغبا والواعد كامافينغا جاهزين لموقعة تعد الأبرز للمنتخب الفرنسي.

المدرب ديديه ديشامب سيجهز لاعبيه على السيطرة على هجوم بطل آخر نسخة من دوري الأمم الأوروبية واليورو بقيادة النجم كرستيانو رونالدو واللاعبين الشباب جواو فيليكس وريناتو سانشيز وبرناردو سيلفا ولاعبي الوسط برونو فيرنانديز وروبن نيفيز.

من الجانب الآخر ستدخل البرتغال مواجهة ملعب دو فرانس بغياب الحارس أنتوني لوبيز بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا وهو الأمر الذي سيضع المدرب فيرناندو سانتوس للاعتماد على الحارس روي باتريسيو فقط .

مواجهة ستفتح باب الاحتمالات حول هوية المتأهل إلى الدور الثاني مبكراً وسط جاهزية المنتخبين قبل لقاءهما في باريس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية