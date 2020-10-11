أزمة كورونا تلقي بظلالها على إنفاق الأندية

تقرير 218

عقب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بعدة أيام، أظهرت دراسة أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تقليل النفقات خلال الميركاتو بنسبة وصلت إلى 18 في المائة مقارنة بصيف العام الماضي.

وكشفت الدراسة أن إجمالي الإنفاق في الميركاتو وصل إلى 30 في المائة ليصل لوضع مماثل لصيف عام 2016 رغم أن سوق انتقالات الموسم الحالي استمر لشهر إضافي على غير العادة وذلك بصورة استثنائية بعد تمديد الموسم الماضي.

وخلال الميركاتو الماضي أنفقت الأندية ثلاثة مليارات وتسعمائة مليون دولار على عكس الصيف الماضي التي صرف فيه قرابة خمسة مليارات وثمانمائة مليون دولار، أما أندية إنجلترا فقد صرفت مايقارب ملياراً ومئتين وخمسين مليون دولار في صدارة الدوريات الخمس الكبرى بفارق كبير عن إيطاليا التي صرفت الأندية فيها 544 مليون دولار فيما وصل إنفاق الأندية الإسبانية 486 مليون يورو.

وتأثر الميركاتو من إجراءات جائحة كورونا والأموال التي كانت تُصرف خلال المواسم الأخيرة وأصبحت الآن ضرباً من الماضي والحلول تنتظرها الأندية في حال انقضاء أزمة كورونا التي ضربت ميزانيات الأندية في كل العالم.

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