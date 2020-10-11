منتخب الشباب يبدأ استعداداته لتصفيات أمم أفريقيا

بدأ منتخب الشباب تحضيراته في جامعة العرب الطبية بمدينة بنغازي استعدادا للاستحقاقات القادمة وتحت إشراف المدرب عياد القاضي ومساعده المهدي بوشاح ومدرب الحراس طاهر سعد.

ويُقدم الاتحاد الفرعي ببنغازي كافة التسهيلات لمسؤولي منتخب الشباب بغية إنجاح هذا المعسكر وعلى رأس ذلك ما يتعلق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ويتطلع المنتخب الوطني للاستعداد جيدا للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا موريتانيا 2021 بعد الأداء البارز في البطولة العربية الماضية التي احتضنتها السعودية شهر فبراير الماضي.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي السويحلي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن اللاعب نور الدين قليب التحق بمعسكر منتخب الشباب ببنغازي.

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