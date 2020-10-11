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منتخب الشباب يبدأ استعداداته لتصفيات أمم أفريقيا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ منتخب الشباب تحضيراته في جامعة العرب الطبية بمدينة بنغازي استعدادا للاستحقاقات القادمة وتحت إشراف المدرب عياد القاضي ومساعده المهدي بوشاح ومدرب الحراس طاهر سعد.

ويُقدم الاتحاد الفرعي ببنغازي كافة التسهيلات لمسؤولي منتخب الشباب بغية إنجاح هذا المعسكر وعلى رأس ذلك ما يتعلق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ويتطلع المنتخب الوطني للاستعداد جيدا للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا موريتانيا 2021 بعد الأداء البارز في البطولة العربية الماضية التي احتضنتها السعودية شهر فبراير الماضي.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي السويحلي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن اللاعب نور الدين قليب التحق بمعسكر منتخب الشباب ببنغازي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هذه المواضيع احد اذرع الرءيسية في ادارات الفساد للشباب – والفساد المالي والتزوير للجوازات والسرقة وفساد الطيران للمدتي وضياع الخبرات وتأخير عمل الموسسات وتأخير معاشات الموظفين وعرقلة المسار الاصلاحي الداخلي الأدرات التنفيذية – وضياع الخبرات من خريجي جميع المجالات العملية – بلادكم في خراب وتلهدوا وتركعوا وتسجدوا على طرف جلدة عالعشب على حوافر رجليكم – حتى الامن مسببين مهامهم ولاحقينهم يحسابوا البلاد زي زمان … !!!!

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