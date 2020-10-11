بالصور .. مباشرة تدريبات الفئات السنية بنادي الأخضر في البيضاء

البيضاء 11 أكتوبر 2020 (وال)-استأنف النشاط الرياضي بنادي الأخضر في البيضاء، بالتجمع الأول لفئات السنية من براعم وأمال وأواسط في لعبة الكرة القدم، عقب توقف دام لأكثر من 7 أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد.

وجاءت هذه الخطوة عقب منح اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا أمس السبت، الإذن باستئناف النشاط الرياضي في النادي وفق إجراءات احترازية، وقد باشرت التدريبات بحضور عضو مجلس الإدارة والمكلف بمهام رئاسة النادي السيد نصر الدين بوفليقة، والمدير التنفيذي بالنادي السيد فتح الله بوزهرة، والطاقم الفني والإداري بمدرسة الناشئين لكرة القدم.

وبحسب مجلس الإدارة النادي، فإن الهدف من هذه الخطوة؛ إجراء الاختبارات الطبية والبدنية لأشبال النادي ليكونوا جاهزين حال انطلاق منافسات الدوري من جديد. (وال- البيضاء) ف م/ ر ت

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