“الشعبية” يرفع كأس دوري العزيزية للكرة الخماسية

وسط أهازيج الجمهور الرياضي بالعزيزية، أقيم اللقاء النهائي لدوري البلدية برعاية المجلس التسييري حيث جمع اللقاء بين فريق شعبية العزيزية وفريق اليوفي بإدارة الحكمان الصيد حبلوص وإسماعيل حبلوص، وحضره رئيس وأعضاء المجلس التسييري وعدد من مديري القطاعات ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فرع الجفارة وعدد من القدامى.

وشهد اللقاء أداء قوياً من الفريقين حيث استطاع فريق اليوفي تسجيل الهدف الأول ومع بداية الشوط الثاني أحرز فريق الشعبية هدف التعادل وبعد خمس دقائق استطاع فريق الشعبية تسجيل الهدف الثاني، وقبل النهاية استطاع فريق اليوفي تسجيل هدف التعادل لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين ليلجأ الحكم إلى ركلات الترجيح والتي تفوق فيها فريق شعبية العزيزية بنتيجة 2/3.

وقام رئيس المجلس التسييري بالبلدية بتتويج فريق الشعبية بكأس الدوري وتم كذلك تكريم فريق اليوفي المتحصل على الترتيب الثاني والفرق المشاركة وأفضل لاعب في الدوري وأفضل حارس مرمى وأفضل هداف للدوري وأفضل فريق للعب النظيف والروح الرياضية.

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