خضوع لاعبي وإداريي الأهلي ببنغازي لفحوصات طبية خاصة بكورونا

أخبار ليبيا24

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، والكادر الإداري وأعضاء مجلس الإدارة بنادي الأهلي بنغازي، الأحد، فحوصات طبية، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً ‏لتعليمات ‏اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا لمنح الإذن لانطلاق التدريبات استعدادا للمشاركة الأفريقية.

وكانت الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي قد أعلنت فريق صحي متكامل لإجراء الكشف الطبي على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل النادي للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت إدارة النادي الأهلي ببنغازي، قد تعاقدت مع طاقم متكامل للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بقيادة الصربي ديجان أرسوف، رفقة طاقم يتكون من مساعد أول ومساعد ثاني ومعد بدني ومدرب للحراس وطبيب مختص.

وسيصل المدرب الجديد إلى بنغازي خلال هذا الأسبوع ويباشر تدريباته فوق أرضية العشب الطبيعي بملعب النادي الأهلي بحي الزيتون.

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