“ماتادور إسبانيا” يعادل “فيدرر” في ألقاب “الغراند سلام”

توّج الإسباني، رافائيل نادال، ببطولة “رولان غاروس” للتنس؛ بفوزه في النهائي على المصنف الأول عالمياً الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، بثلاث مجموعات دون مقابل.

وكسر “نادال” إرسال “دجوكوفيتش”، من الشوط الأول لحسم المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط دون مقابل.

وفي المجموعة الثاني؛ عاد المصنف الثاني ليجبر “دجوكوفيتش” على ارتكاب العديد من الأخطاء المباشرة ليتوجها بالفوز بستة أشواط مقابل اثنين.

وفي المجموعة الثالثة؛ استفاق اللاعب الصربي ورفض الاستسلام مباشرة لتصل المباراة إلى شوط كسر التعادل الذي كسبه “نادال”؛ ليحصد لقب “رولان غاروس” للمرة الـ 13 في تاريخه كرقم قياسي.

ونجح “نادال” في معادلة الرقم القياسي للسويسري، روجر فيدرر، كأكثر من توّج بألقاب “الغراند سلام” برصيد 20 لقبًا في ميسرته الاحترافية.

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