اللجنة التسييرية لفروسية قفز الحواجز تعقد اجتماعها مع أندية المنطقة الشرقية

بنغازي 12 أكتوبر 2020 (وال) عقدت اللجنة التسييرية بالاتحاد العام الليبي لفروسية قفز الحواجز، اجتماعها التقابلي الأول، مع أندية المنطقة الشرقية المتخصصة في قفز الحواجز.

وكان الاجتماع بحضور السيد “أحمد الحمروش” نائب رئيس اللجنة التسييرية، وعضو اللجنة السيد “أيمن قرقوم” وبحضور كلا من أندية ومدارس فيض، وعمر المختار، والهواري، والمغيرات بنغازي، والفارس الليبي، ومدرسة همس الجياد، والفارس الأصيل، و مدرسة طبرق للفروسية.

هذا وقد تم ـ خلال الاجتماع ـ مناقشة عودة الدوري العام وأهمية حصر الأندية وإعادة ممتلكات الفروسية، وتشكيل اتحاد فرعي، ولجان تحكيم ولجنة فنية، ويكون هذا التشكيل أو الاختيار تخصص أصيل للجنة التسييرية بالاتحاد العام.

وأكد المجتمعون ،على تطبيق القانون واللوائح في جميع المباريات وإعطاء فرصة المشاركة دون إقصاء أحد .

يذكر بأن من أهم أعمال اللجنة التسييرية، التواصل مع جميع الأندية وحل الخلافات بينها.(وال ـ بنغازي) ر ع

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