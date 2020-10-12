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“سند الورفلي” يتوج مع الرجاء البيضاوي بلقب الدوري المغربي

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج الرجاء البيضاوي المغربي الذي يحترف في صفوفه اللاعب الليبي سند الورفلي بلقب الدوري للمرة الثانية عشرة في تاريخه بعد فوزه في الجولة الأخيرة على حساب الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف.

وأنهى الرجاء الشوط الأول فاقدا للنتيجة بهدف سجله لاعب الجيش الملكي جوزيف كيدي كنادو في الدقيقة الثانية والأربعين.

وفي الحصة الثانية سجل عبد الإله الحافيظي هدف التعادل في الدقيقة الثانية والستين. وعاد اللاعب ذاته ليسجل هدف الفوز والتتويج باللقب في الدقيقة التاسعة والثمانين ليظفر فريقه بلقب الدوري المغربي.

ولم يشارك المدافع الليبي سند الورفلي في هذا اللقاء عقب تعرضه للإصابة واعتذاره أيضا عن المشاركة في معسكر المنتخب الوطني بتونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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