اخبار الرياضة

“هاميلتون” يعادل رقم “شوماخر الأسطوري”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توجّ سائق مرسيدس البريطاني، لويس هاميلتون، بجائزة “أيفل” الألمانية الكبرى لـ”الفورمولا1″ ليعادل الرقم القياسي للأسطورة، مايكل شوماخر، بعدد مرا ت التتويج في السباقات بـ 91 فوزًا.

وجاء “هاميلتون” في الصدارة متقدمًا على سائق فريق “ريد بول”، ماكس فيرستابن، الذي حصل على نقطة إضافية؛ لتسجيله أسرع لفة، فيما احتل سائق “رينو”، دانييل ريتشياردو، المركز الثالث ليعود لمنصات التتويج لأول مرة منذ عامين.

وبعد هذا التتويج؛ عزز “هاميلتون” صدارته للترتيب العام بفارق 69 نقطة متفوقًا على زميله، فالتيري بوتاس، كما أصبح على بعد فوز واحد من كسر رقم الأسطورة المعتزل، مايكل شوماخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك