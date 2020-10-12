“هاميلتون” يعادل رقم “شوماخر الأسطوري”

توجّ سائق مرسيدس البريطاني، لويس هاميلتون، بجائزة “أيفل” الألمانية الكبرى لـ”الفورمولا1″ ليعادل الرقم القياسي للأسطورة، مايكل شوماخر، بعدد مرا ت التتويج في السباقات بـ 91 فوزًا.

وجاء “هاميلتون” في الصدارة متقدمًا على سائق فريق “ريد بول”، ماكس فيرستابن، الذي حصل على نقطة إضافية؛ لتسجيله أسرع لفة، فيما احتل سائق “رينو”، دانييل ريتشياردو، المركز الثالث ليعود لمنصات التتويج لأول مرة منذ عامين.

وبعد هذا التتويج؛ عزز “هاميلتون” صدارته للترتيب العام بفارق 69 نقطة متفوقًا على زميله، فالتيري بوتاس، كما أصبح على بعد فوز واحد من كسر رقم الأسطورة المعتزل، مايكل شوماخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية