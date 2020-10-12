“قدامى المنطقة الغربية” يُحقّقون فوزًا وديًا على “أبوسليم”

استضاف ملعب “نادي أبوسليم” الرياضي، مباراة ودية استعراضية بين “قدامى أندية أبوسليم” وقدامى أندية المنطقة الغربية.

واستطاع الفريق الضيف حسم النتيجة لمصلحته بأربعة أهداف مقابل ثلاثة؛ بعدما سيطر “قدامى أندية أبوسليم” على مجريات الشوط الأول للمباراة.

وشهد هذا اللقاء الأخوي حضورًا متميزًا لأبرز لاعبينا السابقين مثل “حسن الفرجاني ولطفي قريميل وفوزي الكانوني وسامي دلة وحاتم الراعي”.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التنافس وتوطيد العلاقات الرياضية بين نجوم الكرة السابقين بـ”أبوسليم” والمنطقة الغربية.

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