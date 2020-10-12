“ميركاتو كورونا”.. تداعيات الوباء بلغة الأرقام

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يعد سوق الانتقالات الصيفية الماضية من أقل المواسم صرفاً من قبل الأندية الأوروبية وذلك بعد الأزمة التي جاءت بسبب تفشي فيروس كورونا في أغلب دول أوروبا .

وشهد الدوري الإنجليزي الممتاز إنفاقاً من الأندية لجلب عدد من اللاعبين بين كبار الأندية كما أن اليوم الأخير استطاعت فيه بعض الفرق الظفر بلاعبين من الطراز العالي لتدعيم صفوفها في الموسم الجديد.

وإليكم أبرز الصفقات الأغلى خلال الميركاتو:-

1- فيكتور أوسمين أصبح “اللاعب الأغلى” بانتقاله إلى نابولي مقابل 73.2 مليون يورو

2- كاي هافريتز انتقل إلى تشيلسي من باير ليفركوزن مقابل 72 مليون يورو

3- آرثر ميلو انضم إلى يوفنتوس قادماً من برشلونة بقيمة 66 مليون يورو

4- روبن دياز أصبح مدافعاً لمانشستر سيتي مقابل 62 مليون يورو قادماً من بنفيكا

5- ألفارو موراتا يعود إلى يوفنتوس في صفقة وصلت قيمتها إلى 59.2 مليون يورو

6- ميراليم بيانتيش انضم إلى برشلونة مقابل 54.8 مليون يورو

7- تشيلسي تعاقد مع الظهير بن تشيلويل من ليستر سيتي مقابل 50 مليون يورو

8- تيمو فيرنر انتقل إلى تشيلسي مقابل 47.5 مليون يورو قادماً من لايبزيغ

9- توماس بارتي انضم إلى أرسنال قادماً من أتلتيكو مدريد مقابل 45 مليون يورو

10- ماورو إيكاردي انتقل من إنتر إلى باريس سان جيرمان نهائياً مقابل 45 مليون يورو

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