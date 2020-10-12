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اجدابيا.. مبادرة للارتقاء بمستوى حُكّام بناء الأجسام

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد في المركز الثقافي اجدابيا اجتماع ضم الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام واللياقة البدنية مع لجنة التحكيم في المنطقة الشرقية لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالعملية التحكيمية للعبة.

وتم عقب الاجتماع توضيح النقاط التحكيمية للحكام واللوائح التنظيمية وأهم وأبرز النقاط في عملية التحكيم أثناء البطولات وتعريف الحكام بمجموعة من القوانين الدولية الحديثة.

ويسعى القائمون على مثل هذه الاجتماعات للارتقاء بمستوى التحكيم في البلاد واستثمار فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا لتطويره لكي تكون الأمور في مستوى أفضل فور عودة النشاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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