اجدابيا.. مبادرة للارتقاء بمستوى حُكّام بناء الأجسام

عقد في المركز الثقافي اجدابيا اجتماع ضم الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام واللياقة البدنية مع لجنة التحكيم في المنطقة الشرقية لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالعملية التحكيمية للعبة.

وتم عقب الاجتماع توضيح النقاط التحكيمية للحكام واللوائح التنظيمية وأهم وأبرز النقاط في عملية التحكيم أثناء البطولات وتعريف الحكام بمجموعة من القوانين الدولية الحديثة.

ويسعى القائمون على مثل هذه الاجتماعات للارتقاء بمستوى التحكيم في البلاد واستثمار فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا لتطويره لكي تكون الأمور في مستوى أفضل فور عودة النشاط.

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