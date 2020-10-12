رئيس لجنة الأزمة التابعة للقيادة العامة يجتمع بأندية غرب بنغازي

قمينس 12 أكتوبر 2020 (وال)- عقد رئيس لجنة الأزمة المكلف من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء هاشم بورقعة، اجتماعًا ضم رؤساء أندية الرياضية غربي بنغازي.

هذا وتم خلال الاجتماع، بحضور رؤساء أندية: المجاهد قمينس، ونادي الحرية بسلوق، ونادي المقرون، مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تُعانيها الأندية الرياضية في مناطق غرب بنغازي، ولكل الشرائح الشبابية.

وبدوره، استعرض رؤساء الأندية خلال الاجتماع، أهم متطلباتها، وسُبل دعم كافة الألعاب الرياضية المتنوعة. (وال- قمينس) ع م/ ر ت

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