البرتغال تفرض التعادل على فرنسا وتعود بنقطة ثمينة إلى لشبونة

تقرير 218

رحل المنتخب البرتغالي إلى العاصمة باريس لينزل ضيفا ثقيلا على منتخب فرنسا بطل العالم، في مواجهة جمعت بين نجوم كبار يتقدمهم كرستيانو رونالدو وكيليان مبابي.

وبدأ الضيوف المحاولات الجادة نحو مرمى أصحاب الأرض بواسطة نيلسون سيميدو في الدقيقة الخامسة والعشرين، أما الديوك فردوا بهجمة مباغتة وتسديدة من أنطوان غريزمان أوقفها الحارس روي باتريسيو، أما أبطال أوروبا فواصلوا مسلسل محاولاتهم عبر جواو فيليكس لكن دون أي جديد .

وفي الشوط الثاني دخل أبطال المونديال بغية تسجيل هدف الافتتاح، والنجم كيليان مبابي كان المبادر بإعطاء الثقة لزملائه بهذه الفرصة الخطيرة. وأختار المنتخبان حل التسديدات من بعيد لكن لا الموهبة جواو فيليكس ولا بول بوغبا نجحا في المبتغى أمام صحوة حارسي المرمى.

آخر لحظات مواجهة سان دوني شهدت حبس الجمهور الحاضر أنفاسه بعد تسديدة كرستيانو رونالدو التي أبعدها لوريس بكل اقتدار، غابت الأهداف وعادت البرتغال بنقطة ثمينة إلى لشبونة قبل مواجهة السويد الأيام المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية