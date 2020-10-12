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رضا عطية.. آخر ضحايا كورونا في الوسط الرياضي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المدرب الوطني رضا عطية إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وانضم عطية لقائمة المصابين بالفيروس في الوسط الرياضي مؤخرا، حيث تعرضت مجموعة من اللاعبين في الآونة الأخيرة للإصابة بخطر فيروس كورونا الذي تفشى كثيرا داخل ليبيا.

وسبق لعطية تدريب المنتخب الوطني الأولمبي وأندية الأهلي طرابلس والأولمبي والهلال كما مثل المنتخب الوطني كلاعب سابقا وكان يعتبر من أهم لاعبيه.

وارتبط رضا عطية في الفترة الماضية بتدريب الأهلي طرابلس إلا أن النادي في نهاية المطاف تعاقد مع عماد الدهماني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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