إنجلترا تتصدر مجموعتها بفوزها على بلجيكا

تصدرت إنجلترا ترتيب المجموعة الثانية للمستوى الأول بعدما تغلبت على ضيفتها بلجيكا بهدفين مقابل هدف وحيد على أرضية ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وافتتح روميلو لوكاكو أول أهداف المباراة في الدقيقة السادسة عشرة من علامة الجزاء، وعدّل ماركوس راشفورد النتيجة في الدقيقة التاسعة والثلاثين من علامة الجزاء أيضاً، وعزز لاعب تشيلسي ماسون مونت النتيجة بالهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة والستين.

ليرفع منتخب الأسود الثلاثة رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة متقدمة على بلجيكا بنقطة واحدة فيما تأتي الدنمارك ثالثة بأربع نقاط وأيسلندا في المركز الأخير بدون نقاط.

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