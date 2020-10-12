اخبار الرياضة

إنجلترا تتصدر مجموعتها بفوزها على بلجيكا

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تصدرت إنجلترا ترتيب المجموعة الثانية للمستوى الأول بعدما تغلبت على ضيفتها بلجيكا بهدفين مقابل هدف وحيد على أرضية ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وافتتح روميلو لوكاكو أول أهداف المباراة في الدقيقة السادسة عشرة من علامة الجزاء، وعدّل ماركوس راشفورد النتيجة في الدقيقة التاسعة والثلاثين من علامة الجزاء أيضاً، وعزز لاعب تشيلسي ماسون مونت النتيجة بالهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة والستين.

ليرفع منتخب الأسود الثلاثة رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة متقدمة على بلجيكا بنقطة واحدة فيما تأتي الدنمارك ثالثة بأربع نقاط وأيسلندا في المركز الأخير بدون نقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك