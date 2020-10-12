بعد غياب لـ10 سنوات.. ليكرز يحصد لقب دوري السلة الأمريكي

تمكن لوس أنجلوس ليكرز من حصد لقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الـ17 في تاريخه والأولى منذ عام 2010 بفوزه في المباراة السادسة على ميامي هيت 106 نقاط مقابل 93.

وأحرز النجم ليبرون جيمس 28 نقطة كما قدم واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق التي قادته لتتويجه بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحصد هذه الجائزة مع ثلاث فرق مختلفة وليساعد فريقه ليكرز في حسم النهائي بأربع مباريات مقابل مباراتين.

ويعادل لوس أنجلوس ليكرز الرقم القياسي بعدد التتويجات في الـNBA المسجل باسم بوسطن سيلتكس.

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