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بعد غياب لـ10 سنوات.. ليكرز يحصد لقب دوري السلة الأمريكي

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن لوس أنجلوس ليكرز من حصد لقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الـ17 في تاريخه والأولى منذ عام 2010 بفوزه في المباراة السادسة على ميامي هيت 106 نقاط مقابل 93.

وأحرز النجم ليبرون جيمس 28 نقطة كما قدم واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق التي قادته لتتويجه بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحصد هذه الجائزة مع ثلاث فرق مختلفة وليساعد فريقه ليكرز في حسم النهائي بأربع مباريات مقابل مباراتين.

ويعادل لوس أنجلوس ليكرز الرقم القياسي بعدد التتويجات في الـNBA المسجل باسم بوسطن سيلتكس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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