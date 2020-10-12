كورونا يُهدد بتأجيل “ديربي الغضب”

كشفت صحيفة “توتو سبورت” أنه من الصعب تأجيل ديربي لامادونينا بين إنتر وجاره ميلان في الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن تأجيل مباراة ديربي الغضب سيكون صعباً جداً خلال الفترة الحالية لكنها أشارت إلى إمكانية التأجيل في حال وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى 10 لاعبين أو أكثر ضمن الفريقين قبل 5 أيام من الموعد المحدد لمواجهة الديربي على ملعب جوزيبي مياتزا.

وأضافت “توتو سبورت”، أنه ومع وجود 6 إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي النيراتزوري يجب أن تكون هناك 4 حالات إضافية خلال الـ24 ساعة القادمة خاصة وأنه تم الإعلان عن أول إصابة قبل أسبوع.

وأعلن إنتر عن إصابة أليساندرو باستوني وميلان سكرينيار ورادجا نايغولان وروبيرتو غاليارديني ويونت رادو إضافة إلى آشلي يونغ ومن المنتظر أن يجري النادي اختبارات جديدة للاعبين.

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