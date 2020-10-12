أكاديمية مارماريكا تفتتح فرعها في درنة

انطلقت على أرضية ملعب المرحوم أحمد أدوال بنادي الأفريقي، أولى الحصص التدريبية لأكاديمية مارماريكا بقيادة اللاعب الدولي فتحي سلطان، والتي تتخذ من طبرق مقرا رئيسا لها، وتهتم بتعليم الصغار أبجديات كرة القدم والسباحة والتايكوندو وغيرها من الألعاب الرياضية.

وقررت إدارة الأكاديمية تكليف مفتاح اعنيبة مديرا للفرع، والمدير الفني اللاعب الدولي فتحي سلطان، والمدير الإداري فيصل ساسي.

وأكد اللاعب الدولي فتحي سلطان، مدرب في الأكاديمية، أن عمل الأكاديمية يتلخص في اكتشاف المواهب من الشارع والمدرسة وصقلهم وفق أسس صحيحة.

بالإضافة لكل ذلك تسعى الأكاديمية لتوفير مناخ مناسب لممارسة هوايتهم وخلق جو من الألفة وتعود على احتراف كرة القدم دون غيرها من الرياضات الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية