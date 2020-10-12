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أكاديمية مارماريكا تفتتح فرعها في درنة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت على أرضية ملعب المرحوم أحمد أدوال بنادي الأفريقي، أولى الحصص التدريبية لأكاديمية مارماريكا بقيادة اللاعب الدولي فتحي سلطان، والتي تتخذ من طبرق مقرا رئيسا لها، وتهتم بتعليم الصغار أبجديات كرة القدم والسباحة والتايكوندو وغيرها من الألعاب الرياضية.

وقررت إدارة الأكاديمية تكليف مفتاح اعنيبة مديرا للفرع، والمدير الفني اللاعب الدولي فتحي سلطان، والمدير الإداري فيصل ساسي.

وأكد اللاعب الدولي فتحي سلطان، مدرب في الأكاديمية، أن عمل الأكاديمية يتلخص في اكتشاف المواهب من الشارع والمدرسة وصقلهم وفق أسس صحيحة.

بالإضافة لكل ذلك تسعى الأكاديمية لتوفير مناخ مناسب لممارسة هوايتهم وخلق جو من الألفة وتعود على احتراف كرة القدم دون غيرها من الرياضات الأخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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