أخبار ليبيا24 قاد النجم ليبرون جيمس لوس انجلوس ليكرز للفوز بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعدما هزم منافسه ميامي هيت 106 / 93 فجر اليوم الإثنين، في المباراة السادسة في مواجهتهما بالدور النهائي. وجاء تتويج ليكرز بعد الفوز على ميامي هيت 4 / 2 ليحسم تتويجه باللقب، لينجح ليبرون جيمس للصعود لمنصة التتويج للمرة […]

