أخبار ليبيا24 تنطلق اليوم الثلاثاء تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي بنغازي في على تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً ، على أرضية ملعب النادي بحي الزيتون. وستكون تدريبات الفريق من دون حضور الجمهور ، وذلك حسب قرار اللجنة العليا لمكافحة كورونا “كوڤيد -19 “. وسيشرف على تدريبات الفريق المدرب “عمر أجعودة” والمعد البدني “أحمد […]

