تحضيرًا لاستئناف الموسم.. “الأهلي طرابلس” يباشر تدريباته

يواصل الفريق الأول لـ”الأهلي طرابلس” تدريباته بمقر النادي؛ تحضيرًا للاستحقاقات القادمة وأبرزها المشاركة في الكونفدرالية.

وقاد الطاقم الفني الجديد للفريق الأول، بقيادة المدرب عماد الدهماني، ومساعده سامي القعيد ومصباح شنقب وعقبة السالمي؛ التدريبات التي شهدت مشاركة عدد اللاعبين الجدد؛ أبرزهم خالد مجدي.

وقد خاض الفريق الأول التدريبات بدون حضور الجمهور، وذلك بعد قرار مجلس إدارة النادي في حرصها على السلامة الصحية بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

وسيواصل “الأهلي طرابلس” تحضيراته خلال الفترة المقبلة؛ لاستئناف الموسم الجديد الذي ستتخلله المشاركة الأفريقية في مسابقة الكونفدرالية.

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