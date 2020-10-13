اكتشاف إصابات جديدة بـ”كورونا” في “البريمرليغ”

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن اكتشاف خمس حالات جديدة مصابة بفيروس “كورونا”، عقب أحدث الاختبارات التي خضع لها اللاعبون والطواقم الفنية خلال الأيام الماضية.

وأضاف مسؤولو “البريمرليغ” أنه تم اخطار الحالات التي جاءت إيجابية بفيروس كورونا بالدخول في العزل الذاتي لمدة عشرة أيام.

وبحسب رابطة الدوري الإنجليزي؛ فإن 1118 لاعبًا خضعوا لاختبارات بفيروس “كورونا” بين 5 و11 من أكتوبر الجاري.

وكانت رابطة “البريمرليغ” قد أعلنت اكتشاف 34 حالة بفيروس “كورونا” في ست جولات من الاختبارات منذ بداية الموسم.

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